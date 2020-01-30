Создатель «Настоящего детектива» больше не будет сотрудничать с кабельным каналом HBO. Как сообщает The Hollywood Reporter, теперь Ник Пиццолатто работает на Disney.
Сценарист уже подписал с компанией контракт, согласно которому он будет создавать проекты для кабельных каналов и потоковых сервисов, принадлежащих студии Уолта Диснея. Речь в первую очередь о каналах Fox 21 и FX Productions, которые достались Disney после поглощения компании Fox.
Напомним, что HBO является собственностью кинокомпании Warner. Причина, по которой Пиццолатто покинул прежний дом, не называется.
Но не стоит ждать, что четвертый сезон «Настоящего детектива» выйдет на FX. Если
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую