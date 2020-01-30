Анастасия Лях .30 января, 2020 5

Создатель «Настоящего детектива» больше не будет сотрудничать с кабельным каналом HBO. Как сообщает The Hollywood Reporter, теперь Ник Пиццолатто работает на Disney.

Сценарист уже подписал с компанией контракт, согласно которому он будет создавать проекты для кабельных каналов и потоковых сервисов, принадлежащих студии Уолта Диснея. Речь в первую очередь о каналах Fox 21 и FX Productions, которые достались Disney после поглощения компании Fox.

Напомним, что HBO является собственностью кинокомпании Warner. Причина, по которой Пиццолатто покинул прежний дом, не называется.