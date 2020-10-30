Актриса стала завсегдатаем телепроектов. После «Вершины озера», «Большой маленькой лжи», «Отыграть назад» Кидман исполнит главную роль и спродюсирует сериал, основанный на пьесе Эндрю Бовелла «Things I Know to Be True» («То, что я считаю правдой»), сообщает Deadline.
Производством экранизации занимается студия Amazon. Кидман болеет за этот проект, так как австралиец Бовелл — ее земляк, и его пьеса с театральной сцены произвела на нее сильнейшее впечатление. Для телеэкрана драматург самолично переделает свое произведение в сценарий.
Кидман сыграет мать большого семейства, все члены которого борются с собственными проблемами:
Сроки производства и остальной актерский состав пока не называются.