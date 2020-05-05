Одиозный актер, которого последнее десятилетие ругает каждый кому не лень, впервые отправится на телевидение. Да-да, Николас Кейдж ранее никогда в сериалах не снимался, но теперь его ждет громкий дебют.
Актер сыграет реального персонажа по имени Джо Экзотик, чудака из Оклахомы, владеющего частным зоопарком с тиграми. Эта фигура стала широко известна общественности после выхода документального сериала Netflix «Король тигров», выпущенного в марте этого года и заработавшего рекордное количество просмотров.
Игровой сериал-байопик от CBS с участием Кейджа расскажет историю Джо Экзотика от того момента, когда он, будучи обычным провинциальным парнем, решил завести зоопарк, до настоящего времени. В основу сценария ляжет статья журнала Texas Monthly «Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины». Сроки производства шоу не уточняются.