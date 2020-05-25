Анастасия Лях .25 мая, 2020 5

Перезапуск популярного молодежного сериала «Сплетница», запланированный на 2020 год, теперь отложен до 2021-го из-за пандемии коронавируса и карантина, сообщает Vulture.

Напомним, оригинальная «Сплетница» шла на канале The CW с 2007 по 2012 годы и насчитывала шесть сезонов. Главную роль в шоу исполняла Блэйк Лайвли, а Кристен Белл выступала рассказчицей. Также в кадре были заняты Лейтон Мистер, Эд Вествик, Тейлор Момсен, Пенн Бэджли и другие. В основе сериала была одноименная серия романов писательницы Сесиль фон Цигезар.

Перезапуск должен был выйти на новом потоковом сервисе HBO Max, который начинает работу буквально через два дня, осенью текущего года. Теперь сообщается, что поскольку съемкам помешал коронавирус, релиз отложен до 2021 года.

Известно, что действие ребута развернется спустя восемь лет после финальных событий оригинала. Все действующие персонажи будут новыми, но Кристен Белл вернется в роли закадрового автора, то есть самой сплетницы.