Анастасия Лях .27 марта, 2020 7

Новые эпизоды супергеройских сериалов канала CW, должные выйти в эфир в предстоящие выходные, выпущены не будут, сообщает Comic Book.

Как нетрудно догадаться, виной тому коронавирус. Из-за пандемии и связанного с ней карантина съемки сериалов «Супергерл» и «Бэтвумен», проходившие в Ванкувере, были приостановлены на неопределенный срок, соответственно, создатели не успели закончить работу над новыми эпизодами.

Вместо новых серий в ближайшие выходные будут показаны старые выпуски. Та же ситуация с сериалами «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».