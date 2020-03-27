Новые серии «Супергерл» и «Бэтвумен» не выйдут из-за эпидемии
Анастасия Лях
.27 марта, 2020
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На фото: Руби Роуз в образе Бэтвумен
Новые эпизоды супергеройских сериалов канала CW, должные выйти в эфир в предстоящие выходные, выпущены не будут, сообщает Comic Book.
Как нетрудно догадаться, виной тому коронавирус. Из-за пандемии и связанного с ней карантина съемки сериалов «Супергерл» и «Бэтвумен», проходившие в Ванкувере, были приостановлены на неопределенный срок, соответственно, создатели не успели закончить работу над новыми эпизодами.
Вместо новых серий в ближайшие выходные будут показаны старые выпуски. Та же ситуация с сериалами «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».