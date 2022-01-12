Анастасия Лях .12 января, 2022 6

Сериал «Декстер: Новая кровь» (девятый сезон оригинального шоу, вышедший спустя восемь лет) установил абсолютный рекорд на телеканале Showtime, пишет Deadline.

Финальную серию «Новой крови» в день премьеры посмотрело 3 миллиона зрителей. Это лучший результат за всю историю канала Showtime, переплюнувший даже просмотры заключительного эпизода восьмого сезона.

Примечательно, что девятый сезон был создан, чтобы реабилитироваться перед фанатами за скверную концовку восьмого сезона. Однако финал «Новой крови» вызвал у поклонников шоу не меньшие негатив и возмущение, чем завершение восьмилетней давности.

Тем не менее сообщатся, что авторы проекта и руководство канала намерены продлить «Декстера» еще на один сезон.