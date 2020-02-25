Анастасия Лях .25 февраля, 2020 8

На потоковом сервисе Amazon вышел новый мини-сериал «Охотники» с участием Аль Пачино, который был резко раскритикован сотрудниками Музея памяти жертв концлагеря Освенцим, пишет Variety.

«Охотники» — драматический проект из десяти эпизодов, посвященный ужасам, творившимся в нацистском лагере смерти Освенцим. В первой серии рассказывается о том, как немцы играли в шахматы, используя в качестве шахматных фигур пленных евреев. Проигранные фигуры, должные убраться с игральной доски, уничтожались, то есть люди, изображавшие эти фигуры, расстреливались на месте.

Представители музея заявили, что подобного в лагере не происходило. Да, там творились кошмарные, бесчеловечные вещи, но не то, что показали создатели сериала. По мнению музейных сотрудников, такое искажение исторических фактов вредоносно не только потому, что является ложью, но потому, что играет на руку тем, кто отрицает Холокост.