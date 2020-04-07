Как сообщает Slash Film, канал HBO отложил премьеру ожидаемого
«Третий день» — интригующее шоу, действие которого разворачивается на таинственном острове, местные жители которого придерживаются своеобразных традиций и обычаев.
В первой трехсерийной части под общим названием «Лето» главным героем выступает персонаж Джуда Лоу, попадающий на остров и знакомящийся с культурой его обитателей. Во второй трехсерийной части под общим названием «Зима» главную роль исполняет Наоми Харрис.
Также в проекте заняты Эмили Уотсон и Кэтрин Уотерстон.