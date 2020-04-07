Анастасия Лях .7 апреля, 2020 3

На фото: Кадр из сериала "Третий день"

Как сообщает Slash Film, канал HBO отложил премьеру ожидаемого мини-сериала с Джудом Лоу «Третий день», которая была запланирована на май.

Из-за коронавируса и связанного с пандемией карантина создатели проекты не успели завершить работу в срок, так что к маю сериал просто-напросто не будет готов. Теперь релиз стоит ждать не раньше осени.

«Третий день» — интригующее шоу, действие которого разворачивается на таинственном острове, местные жители которого придерживаются своеобразных традиций и обычаев. Мини-сериал из шести эпизодов разделен на две части.

В первой трехсерийной части под общим названием «Лето» главным героем выступает персонаж Джуда Лоу, попадающий на остров и знакомящийся с культурой его обитателей. Во второй трехсерийной части под общим названием «Зима» главную роль исполняет Наоми Харрис.

Также в проекте заняты Эмили Уотсон и Кэтрин Уотерстон.