Анастасия Лях .15 февраля, 2020 3

На фото: Кадр из сериала "Авеню 5"

Как сообщает Deadline, кабельный канал HBO продлил телешоу «Авеню 5» на второй сезон, не дождавшись окончания первого.

«Авеню 5» — фантастический комедийный проект британского режиссера итальянского происхождения Армандо Ианнуччи, снявшего историческую сатиру «Смерть Сталина». Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори играет капитана космического круизного судна под названием «Авеню 5», который в просторах вселенной сталкивается с неожиданной неприятностью.

Шоу стартовало 20 января. На сегодняшний день вышли четыре серии из восьми. Когда стоит ждать релиз второго сезона, пока не уточняется.