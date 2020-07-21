В Сети появились первые подробности
По данным издания, канал HBO в настоящее время подыскивает актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр. Это означает, что действие
В цикле «Песнь льда и пламени» Танец драконов — это гражданская война, разразившаяся после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира Таргариен, поддержанная партией «черных», и принц Эйгон Таргариен, поддержанный партией «зеленых», одновременно объявили свои права на Железный трон. Это была последняя большая война, где активно применялись драконы.
Королева Алисента Хайтауэр — вторая жена короля Визериса I Таргариена, дочь десницы короля сира Отто Хайтауэра. Мать четверых детей: короля Эйгона II, принцев Эймонда, Дейрона и принцессы Хелейны. Одна из центральных лиц в партии «зеленых».
Съемки «Дома дракона» запланированы на 2021 год и должны пройти в Великобритании и Испании.