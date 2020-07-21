Анастасия Лях .21 июля, 2020 6

В Сети появились первые подробности спин-оффа сериала «Игра престолов», получившего название «Дом дракона». Их раздобыл портал Recapped.

По данным издания, канал HBO в настоящее время подыскивает актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр. Это означает, что действие спин-оффа развернется в эпоху так называемого Танца драконов.

В цикле «Песнь льда и пламени» Танец драконов — это гражданская война, разразившаяся после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира Таргариен, поддержанная партией «черных», и принц Эйгон Таргариен, поддержанный партией «зеленых», одновременно объявили свои права на Железный трон. Это была последняя большая война, где активно применялись драконы.

Королева Алисента Хайтауэр — вторая жена короля Визериса I Таргариена, дочь десницы короля сира Отто Хайтауэра. Мать четверых детей: короля Эйгона II, принцев Эймонда, Дейрона и принцессы Хелейны. Одна из центральных лиц в партии «зеленых».

Съемки «Дома дракона» запланированы на 2021 год и должны пройти в Великобритании и Испании.