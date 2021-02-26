Анастасия Лях .26 февраля, 2021 8

На фото: Кадр из трейлера сериала "Локи"

Марвеловское шоу про обаятельного антигероя Локи в исполнении Тома Хиддлстона выйдет чуть позже, чем планировалось.

Ожидалось, что сериал появится на стриминге Disney+ в мае. Однако в официальном Твиттер-аккаунте студии на днях выскочила дата 11 июня.

Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что коварный сводный брат Тора будет развлекаться, путешествуя во времени по разным знаменательным событиям человеческой истории.

Постановкой эпизодов занимается Кейт Херрон, известная по сериалу «Половое воспитание». Помимо звездного Хиддлстона в шоу появится комик Оуэн Уилсон, но неизвестно, в каком качестве.