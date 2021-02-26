Марвеловское шоу про обаятельного антигероя Локи в исполнении Тома Хиддлстона выйдет чуть позже, чем планировалось.
Ожидалось, что сериал появится на стриминге Disney+ в мае. Однако в официальном
Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что коварный сводный брат Тора будет развлекаться, путешествуя во времени по разным знаменательным событиям человеческой истории.
Постановкой эпизодов занимается Кейт Херрон, известная по сериалу «Половое воспитание». Помимо звездного Хиддлстона в шоу появится комик Оуэн Уилсон, но неизвестно, в каком качестве.