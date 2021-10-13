Анастасия Лях .13 октября, 2021 0

Наверное, все догадывались, но теперь официально: южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым проектом Netflix за все время существования стриминга, пишет Deadline.

За 28 дней с того момента, как все девять серий «Игры в кальмара» были выложены на онлайн-платформе , шоу посмотрели 111 миллионов зрителей. Этот результат переплюнул предыдущего рекордсмена, костюмную мелодраму «Бриджертоны» (82 миллиона зрителей за аналогичный период).

«Игра в кальмара» — драматический триллер в формате игры на выживание. Группа людей, испытывающих очень серьезные финансовые проблемы, становится добровольными участниками таинственной игры, в которой можно выиграть сорок миллионов долларов. Состязание состоит из шести раундов, равняющихся шести детским играм. И в каждом раунде из игры выбывают десятки и даже сотни людей. Вот только «выбывание» означает смерть.

Напомним, недавно создатель сериала Хван Дон Хёк заявил, что, возможно, придумает второй сезон, но только не станет работать над ним в одиночку, как было с оригиналом, а прибегнет к помощи других сценаристов и режиссеров.