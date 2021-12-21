Анастасия Лях .21 декабря, 2021 6

Как сообщает Deadline, звезда «Кванта милосердия» и «Обливиона», а также недавней «Черной вдовы» исполнит одну из главных ролей в шпионском драматическом мини-сериале «Измена» на стриминге Netflix.

В центре сюжета окажется агент британской разведки, который влюбляется в российскую шпионку. О романе узнает жена главного героя, и сложившийся любовный треугольник грозит навлечь на всех троих погибель.

Куриленко сыграет российскую любовницу протагониста, тогда как образ жены воплотит известная по «Игре престолов» Уна Чаплин. Самого агента изобразит Чарли Кокс из сериала «Сорвиголова».

Сценарий напишет Мэтт Чарман, оскаровский номинант за историческую драму «Шпионский мост». Режиссером шести запланированных серий выступит Луиза Хупер, работавшая над фэнтезийным телехитом «Ведьмак».