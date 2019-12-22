Анастасия Лях .22 декабря, 2019 9

Оскароносная британская актриса исполнит одну из центральных ролей в новом сериале американского кабельного канала HBO.

Как пишет Variety, шоу называется «Landscapers» («Садовники»). Оно основывается на истории реального преступления и рассказывает о тихой и добропорядочной супружеской паре, которая однажды решает убить родителей жены и закопать трупы на заднем дворе собственного дома.

В итоге полиция обнаружила кости убитых лишь спустя десять лет.

Сценарий «Садовников» написал Эд Синклэр, который приходится мужем Оливии Колман. В режиссерском кресле находится Александр Пэйн («Потомки», «Небраска», «Уменьшение»). Съемки должны стартовать в ближайшее время, после праздников, должно быть.