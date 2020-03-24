Анастасия Лях .24 марта, 2020 4

Легендарная американская телеведущая запустила на потоковом сервисе Apple TV+ телешоу о пандемии коронавируса. Новый проект сама Уинфри анонсировала через Твиттер.

Съемки передачи проходят не в телестудии, а у Опры дома, то есть являются безопасными и никого не подвергают риску заразиться. Ведущая, которая сама пребывает в домашней изоляции, общается онлайн с различными медицинскими экспертами и заболевшими, в частности заболевшими звездами.

Так, героями первого выпуска шоу стали актер Идрис Эльба и его супруга, диагноз которых был подтвержден более недели назад и которые с тех пор находятся на карантине. По словам Опры, цель проекта — поддержать население и в особенности тех, кто болен или у кого болен близкий человек.