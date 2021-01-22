Анастасия Лях .22 января, 2021 13

На фото: Кадр из фильма "От заката до рассвета"

Культовый вампирский трэш от Роберта Родригеса получит неожиданный ремейк в формате анимационного сериала, пишет SFX Magazine.

Разработкой шоу займется сам Родригес. По словам режиссера, мультсериал углубится в историю и происхождение вампиров, живущих на американо-мексиканской границе. В частности, мы узнаем личную историю соблазнительницы Сантанико Пандемониум, которую в фильме сыграла Сальма Хайек.

Напомним, оригинал, созданный Родригесом и Тарантино, вышел в 1996 году. Он рассказывал о братьях-преступниках , которые, спасаясь от полиции после ограбления банка, берут в заложники священника и его детей-подростков , сестру и брата. На границе с Мексикой беглецы останавливаются передохнуть в придорожном кафе, которое оказывается вампирским кублом.

В фильме помимо Хайек и Тарантино сыграли Джордж Клуни, Харви Кейтель, Джульетт Льюис, Дэнни Трехо.