Культовый вампирский трэш от Роберта Родригеса получит неожиданный ремейк в формате анимационного сериала, пишет SFX Magazine.
Разработкой шоу займется сам Родригес. По словам режиссера, мультсериал углубится в историю и происхождение вампиров, живущих на американо-мексиканской границе. В частности, мы узнаем личную историю соблазнительницы Сантанико Пандемониум, которую в фильме сыграла Сальма Хайек.
Напомним, оригинал, созданный Родригесом и Тарантино, вышел в 1996 году. Он рассказывал о братьях-преступниках, которые, спасаясь от полиции после ограбления банка, берут в заложники священника и его детей-подростков, сестру и брата. На границе с Мексикой беглецы останавливаются передохнуть в придорожном кафе, которое оказывается вампирским кублом.
В фильме помимо Хайек и Тарантино сыграли Джордж Клуни, Харви Кейтель, Джульетт Льюис, Дэнни Трехо.