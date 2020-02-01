Анастасия Лях .1 февраля, 2020 8

Знаменитый комик влился в актерский состав сериала «Локи», который расскажет сольную историю хитрого брата Тора.

Как пишет Comic Book, Уилсону досталась одна из центральных ролей. Но о каком именно персонаже идет речь, естественно, держится в секрете. Это будет первое сотрудничество Оуэна Уилсона с киностудией Marvel.

Напомним, самого Локи, как и на большом экране, сыграет Том Хиддлстон. Детали сюжета не разглашаются, но известно, что действие будет разворачиваться в разных эпохах, и нам покажут, как Локи повлиял на знаковые события человеческой истории.

Первый сезон будет состоять из шести часовых эпизодов. Даты релиза пока нет.