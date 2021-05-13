Памела Андерсон обругала авторов сериала о себе

Памела Андерсон назвала сериал о своих отношениях с барабанщиком Томми Ли «дешевой фальшивкой» задолго до выхода, пишет The Sun.
Напомним, в производстве находится биографический
На прошлой неделе появились первые фото актеров в образах, и, как оказалось, увиденное очень не понравилось Памеле Андерсон, о чем изданию рассказал близкий друг актрисы. Она не только назвала проект «дешевой фальшивкой», но также заявила, что ни за что не станет его смотреть и что понятия не имеет, кто вообще такие Лили Джеймс и Себастьян Стэн.
Съемки шоу уже стартовали, но даты релиза пока нет.