Анастасия Лях .25 декабря, 2020 7

Тайка Вайтити поделился в Инстаграме первым кадром из предстоящего сериала «Псы резервации», для которого написал сценарий и выступил продюсером.

Режиссер фильма «Тор: Рагнарек», в настоящее время занятый продолжением под названием «Тор: Любовь и гром», написал сценарий нового телешоу для канала FX, для которого ранее создал сериал «Что мы делаем в тени» (известный в переводе как «Реальные упыри»), основанный на собственном одноименном полном метре.

Действие «Псов резервации» разворачивается в Оклахоме, в резервации коренных американцев. Четверо героев-подростков решают вести борьбу с преступностью, но при этом сами не брезгуют совершать мелкие преступления.

За режиссуру в ответе Стерлин Харджо, индейский документалист из Оклахомы, снимающий проекты про родной народ. Даты релиза у сериала пока нет.