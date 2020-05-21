Анастасия Лях .21 мая, 2020 2

Вчера стало известно, что Руби Роуз покинула телепроект о Бэтвумен, и создатели шоу будут искать для второго сезона актрису на замену. Но причины ухода Роуз не назывались.

Сегодня журнал Variety таки выяснил причину и, ясное дело, обнародовал. Оказывается, сериал требовал от исполнительницы главной роли большой занятости на площадке, а Руби Роуз не могла посвящать съемкам так много времени. Неготовность актрисы уделять работе столько времени, сколько требовалось, привела к конфликту.

В настоящее время создатели «Бэтвумен» уже подыскивают новую звезду. Скорее всего, ее имя будет названо в ближайшее время.