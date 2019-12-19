Анастасия Лях .19 декабря, 2019 1

Для всех стала большой неожиданностью гибель главной героини сериала «Любовники», которую играла Рут Уилсон. Оказывается, изначально по сценарию смерть не планировалась.

Издание The Hollywood Reporter утверждает, что Уилсон покинула проект из-за давления со стороны шоураннера Сары Трим, которая принуждала актрису то и дело оголяться перед камерой и участвовать в постельных сценах.

Анонимный источник издания говорит, что обнажение не всегда было обоснованным и что Трим всячески убеждала Уилсон раздеться, манипулируя ею и ее желанием быть хорошей актрисой. Также источник употребляет такое словосочетание, как «токсичная атмосфера» на съемочной площадке.

В конце концов Рут Уилсон не выдержала и уволилась, из-за чего пришлось переписать таким образом, чтобы извлечь ее героиню из сюжета.

Сара Трим отрицает обвинения и заявляет, что является феминисткой и никак не могла принуждать актрису раздеться или изображать секс.