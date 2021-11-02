Анастасия Лях .2 ноября, 2021 13

На фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара", сцена с сахарными сотами

Как пишет Daily Mail, австралийский подросток решил повторить игру из сериала «Игра в кальмара», и это могло стоить ему жизни.

Парень захотел повторить задание, где игроки играют в сахарные соты, из которых пытаются изъять фигуры: круг, треугольник, звезду и зонтик. Для этого он дома начал готовить соты из сахара, воды и соды, воспользовавшись рецептом из ТикТока. Получившуюся смесь подросток залил в пластиковый стакан и поставил в микроволновку. В итоге стаканчик нагрелся до такой температуры, что, когда парень его достал, взорвался у него в руке, и раскаленная смесь потекла по руке и ноге.

Бедолага получил сильнейшие ожоги и, ясное дело, оказался в больнице.

Напомним, «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре игры на выживание, ставший самым просматриваемым проектом Netflix. Шоу не предназначено для подростков, оно рассчитано исключительно на взрослую аудиторию.