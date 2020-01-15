Флэш в исполнении Эзры Миллера из «Лиги справедливости» неожиданно появился в заключительном эпизоде амбициозного супергеройского
В финальной серии Флэш из киновселенной студии Warner встретился лицом к лицу с Флэшем в исполнении Гранта Гастина из телешоу канала CW «Флэш».
Напомним, кроссовер «Кризис на бесконечных Землях» — это сюрреалистичная стыковка самых различных персонажей дисишной
Что касается Флэша в лице Эзры Миллера, напомним, что полнометражный сольник о нем должен выйти на экраны 30 июня 2022 года.