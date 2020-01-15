Анастасия Лях .15 января, 2020 4

На фото: Скриншот из сериала "Кризис на бесконечных Землях"

Флэш в исполнении Эзры Миллера из «Лиги справедливости» неожиданно появился в заключительном эпизоде амбициозного супергеройского сериала-кроссовера «Кризис на бесконечных Землях».

В финальной серии Флэш из киновселенной студии Warner встретился лицом к лицу с Флэшем в исполнении Гранта Гастина из телешоу канала CW «Флэш».

Напомним, кроссовер «Кризис на бесконечных Землях» — это сюрреалистичная стыковка самых различных персонажей дисишной комикс-вселенной , как телевизионных (из сериалов «Флэш», «Стрела», «Супергерл», «Бэтвумен», «Легенды завтрашнего дня» и даже давно завершившихся «Тайн Смолвиля»), так и полнометражных (например, Супермена в лице Брэндона Рута из «Возвращения Супермена»).

Что касается Флэша в лице Эзры Миллера, напомним, что полнометражный сольник о нем должен выйти на экраны 30 июня 2022 года.