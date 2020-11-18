Анастасия Лях .18 ноября, 2020 15

На фото: Кадр из фильма "Что-то не так с Кевином"

Британская постановщица Линн Рэмси, известная по триллерам « Что-то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было», выступит режиссером сериала, основанного на романе Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона», сообщает Deadline.

Роман Кинга — это мистико-психологический триллер. Он рассказывает о двенадцатилетней девочке, что потерялась одна в лесу во время семейного похода по Аппалачской тропе. Все что у нее есть при себе — это карманное радио, которая она настраивает на волну трансляции бейсбольного матча и представляет, как ее кумир, питчер «Бостон Ред Сокс» Том Гордон, спасает ее от гибели в лесу. Тем временем в чаще девочку поджидает некое зло.

Известно, что шоу будет состоять из двенадцати эпизодов. Съемки стартуют в 2021 году. Актерский состав пока неизвестен.