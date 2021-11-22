Анастасия Лях .22 ноября, 2021 12

На фото: Хлоя Чжао на съемках "Вечных"

Хлоя Чжао, создательница оскароносной «Земли кочевников» и эпичного марвеловского блокбастера «Вечные», займется основанным на реальных событиях мини-сериалом про убийство автомобильного конструктора Винсента Чина, пишет Deadline.

В основу сюжета лягут события, произошедшие в 1982 году в Мичигане. Двое рабочих автомобильного концерна Crysler напали на Винсента Чина (американца китайского происхождения), потому что приняли его за японца и захотели отомстить за то, что японский автопром переплюнул американскую автопромышленность. В итоге они забили Чина до смерти.

Американский суд присудил убийцам всего-навсего штраф и условный срок. Это вызвало волну протестов среди азиатов, проживающих на территории США.

Хлоя Чжао выступит исполнительным продюсером сериала. Займется ли она непосредственно съемками, пока неясно.