Хлоя Чжао, создательница оскароносной «Земли кочевников» и эпичного марвеловского блокбастера «Вечные», займется основанным на реальных событиях
В основу сюжета лягут события, произошедшие в 1982 году в Мичигане. Двое рабочих автомобильного концерна Crysler напали на Винсента Чина (американца китайского происхождения), потому что приняли его за японца и захотели отомстить за то, что японский автопром переплюнул американскую автопромышленность. В итоге они забили Чина до смерти.
Американский суд присудил убийцам
Хлоя Чжао выступит исполнительным продюсером сериала. Займется ли она непосредственно съемками, пока неясно.