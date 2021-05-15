Анастасия Лях .15 мая, 2021 14

Как сообщает Collider, в режиссерском ряду сериала «Властелин колец» произошло пополнение.

Несколько эпизодов предстоящего шоу, основанного на фэнтезийной вселенной Толкина, снимет французская шведка Шарлотта Брандстром, известная в первую очередь по работе над сериалом «Ведьмак» сервиса Netflix.

Напомним, многосерийный телепроект «Властелин колец» разрабатывается студией Amazon и обещает стать самым дорогим в истории ТВ. На один только первый сезон, действие которого развернется за тысячу лет до истории Фродо Бэггинса, уже потрачено около полумиллиарда долларов.

Съемки шоу уже стартовали и проходят в Новой Зеландии, там же, где снимал свои трилогии Питер Джексон.