Анастасия Лях .17 января, 2020 2

На фото: Иллюстрация к роману "Темная башня"

Стриминговая платформа не станет выпускать сериал, основанный на романе Стивена Кинга «Темная башня». Руководство посмотрело пилотную серию, и она ему категорически не понравилась, пишет Deadline.

Первый сезон многосерийного телепроекта должен был рассказать о первой встречи главных героев романа: протагониста Роланда (Стрелка) и антагониста Человека в черном. Роли героя и злодея достались актерам Сэму Страйку и Ясперу Пяякконену.

В настоящее время сценарист и продюсер шоу Глен Маззара ищет проекту другой дом.

Напомним, в 2017 году на большие экраны вышла полнометражная экранизация «Темной башни», в которой роли Стрелка и Человека в черном исполнили Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи. Фильм был разгромлен критиками.