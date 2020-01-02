Анастасия Лях .2 января, 2020 8

Студия выпустила анонсирующий ролик, в котором представила самые ожидаемые премьеры 2020 года, что выйдут на платформе Disney+.

В их числе, в частности, оказались второй сезон «Мандалорца» и первый сезон марвеловского сериала «ВандаВижен», посвященного супергероям в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани.

Сюжет шоу до сих пор хранится в секрете. Но известно, что проект выполнен в необычном жанре экшен-ситкома и в ретро-стилистике 1950-х годов. По слухам, сериал окунется не столько в очередное супергеройское спасение мира, сколько в семейно-бытовые отношения Вижена и Ванды Максимофф.

Также известно, что к актерскому составу присоединилась комикесса Кэтрин Хан.