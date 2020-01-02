Студия выпустила анонсирующий ролик, в котором представила самые ожидаемые премьеры 2020 года, что выйдут на платформе Disney+.
В их числе, в частности, оказались второй сезон «Мандалорца» и первый сезон марвеловского сериала «ВандаВижен», посвященного супергероям в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани.
Сюжет шоу до сих пор хранится в секрете. Но известно, что проект выполнен в необычном жанре
Также известно, что к актерскому составу присоединилась комикесса Кэтрин Хан.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.