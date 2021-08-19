Появились фото принцессы Дианы и принца Чарльза из 5 сезона «Короны»

Анастасия Лях .19 августа, 2021 4

На официальной странице сериала в Твиттере появились первые кадры с изображением ключевых персонажей из предстоящего пятого сезона.

На снимках изображены Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы и Доминик Уэст в образе принца Чарльза (в четвертом сезоне эти роли исполняли Эмма Корин и Джош О’Коннор). Чуть ранее Netflix представил снимок Имельды Стонтон, которая изобразит королеву Елизавету II, приняв эстафету от Клер Фой и Оливии Колман, игравших британскую монархиню в предыдущих сезонах.

Также в пятом сезоне появятся Джонатан Прайс (принц Филип), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Оливия Уильямс (Камилла Паркер-Боулз ) и Джонни Ли Миллер ( премьер-министр Джон Мэйджор).