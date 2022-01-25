Появились фото со съемок сериала Marvel с Эмилией Кларк

Анастасия Лях .25 января, 2022 11

На фото: Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" и скруллы из фильма "Капитан Марвел"

Стартовали съемки нового марвеловского сериала «Секретное вторжение», главную роль в котором исполняет звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Папарацци уже побывали на площадке.

Напомним, шоу будет посвящено инопланетянам скруллам, впервые появившимся в фильме «Капитан Марвел». Характер героини Кларк держится в секрете, но известно, что Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс и Бен Мендельсон вернутся к ролям Ника Фьюри, Марии Хилл и скрулла Талоса соответственно. Также в касте занята Оливия Колман. Часть событий развернется в России.

Шоу выйдет на стриминге Disney+, но точной даты релиза пока нет.