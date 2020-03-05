Появились фото Тома Хиддлстона со съемок сериала «Локи»

Анастасия Лях .5 марта, 2020 1

На фото: Том Хиддлстон в образе Локи

Папарацци побывали вблизи съемочной площадки диснеевского сериала «Локи», в котором Том Хиддлстон вновь играет харизматичного марвеловского антигероя, которого ранее играл на большом экране.

Съемки телешоу в настоящее время проходят в Атланте. И издание Just Jared заполучило первые снимки, на которых запечатлена главная звезда. Как видим, на этих фото Локи одет не в свой традиционный асгардийский костюм с рогами, а в обычную земную одежду.

Напомним, ранее сообщалось, что по сюжету Локи будет путешествовать во времени и влиять на знаковые события человеческой истории. Предположительно, на фото герой запечатлен в окружении агентов из Управления временными изменениями.

Релиз запланирован на весну 2021 года.