Появились новые кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат»
Анастасия Лях
.25 февраля, 2021
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На фото: Кадр из сериала "Сокол и Зимний солдат"
В Сети появилось много новых кадров из предстоящего марвеловского сериала «Сокол и Зимний солдат», который выйдет на стриминге Disney+ 18 марта.
Шоу с участием Энтони Маки, Себастьяна Стэна, Эмили ВанКамп и Даниэля Брюля расскажет о том, как Сокол и Зимний солдат после событий фильма «Мстители: Финал» и ухода на покой Капитана Америка пытаются противостоять суперзлодею Флаг-Смэшеру (он же Флаг-Разрушитель, сын дипломата, погибшего во время национального бунта), создавшему анархистскую антиамериканскую группировку.
На одном из кадров Сокол почему-то пытается сломать щит, доставшийся ему в наследство от Стива Роджерса. Видимо, ему кажется, что возложенная ноша стать новым Кэпом слишком тяжела.