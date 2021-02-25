Появились новые кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат»

Анастасия Лях .25 февраля, 2021 12

На фото: Кадр из сериала "Сокол и Зимний солдат"

В Сети появилось много новых кадров из предстоящего марвеловского сериала «Сокол и Зимний солдат», который выйдет на стриминге Disney+ 18 марта.

Шоу с участием Энтони Маки, Себастьяна Стэна, Эмили ВанКамп и Даниэля Брюля расскажет о том, как Сокол и Зимний солдат после событий фильма «Мстители: Финал» и ухода на покой Капитана Америка пытаются противостоять суперзлодею Флаг-Смэшеру (он же Флаг-Разрушитель , сын дипломата, погибшего во время национального бунта), создавшему анархистскую антиамериканскую группировку.