Издание Daily Mail опубликовало первые папарацци-фото со съемочной площадки сериала «Дом дракона», являющегося приквелом-спин-оффом «Игры престолов».

На кадрах запечатлены исполнители ведущих ролей Эмма Д’Арси и Мэтт Смит в костюмах, которые прогуливаются по пляжу и о чем-то беседуют.

Напомним, действие нового шоу, основанного на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», разворачивается за триста лет до событий «Игры престолов». Таргариены покидают Валирию и отправляются в Вестерос, где становятся правящей династией. Немолодой король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) чахнет от неизлечимой болезни и готовится передать Железный трон одному из отпрысков: Рейнире (Эмма Д’Арси) или Деймону (Мэтт Смит).

Также в главных ролях заняты Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Рис Иванс (Отто Хайтауэр).

Шоураннерами выступают Райан Кондал (сериал «Колония») и Мигель Сапочник (режиссер нескольких эпизодов «Игры престолов», в том числе «Битвы бастардов»). Релиз запланирован на 2022 год на стриминге HBO Max.

Появились первые фото со съемок сериала «Дом дракона»

Появились первые фото со съемок сериала «Дом дракона»

Появились первые фото со съемок сериала «Дом дракона»

Появились первые фото со съемок сериала «Дом дракона»

Появились первые фото со съемок сериала «Дом дракона»

Появились первые фото со съемок сериала «Дом дракона»