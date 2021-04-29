Появились первые фото со съемок сериала «Дом дракона»

Анастасия Лях .29 апреля, 2021 9

Издание Daily Mail опубликовало первые папарацци-фото со съемочной площадки сериала «Дом дракона», являющегося приквелом-спин-оффом «Игры престолов».

На кадрах запечатлены исполнители ведущих ролей Эмма Д’Арси и Мэтт Смит в костюмах, которые прогуливаются по пляжу и о чем-то беседуют.

Напомним, действие нового шоу, основанного на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», разворачивается за триста лет до событий «Игры престолов». Таргариены покидают Валирию и отправляются в Вестерос, где становятся правящей династией. Немолодой король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) чахнет от неизлечимой болезни и готовится передать Железный трон одному из отпрысков: Рейнире (Эмма Д’Арси) или Деймону (Мэтт Смит).

Также в главных ролях заняты Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Рис Иванс (Отто Хайтауэр).

Шоураннерами выступают Райан Кондал (сериал «Колония») и Мигель Сапочник (режиссер нескольких эпизодов «Игры престолов», в том числе «Битвы бастардов»). Релиз запланирован на 2022 год на стриминге HBO Max.