Анастасия Лях .10 декабря, 2020 8

Папарацци побывали на съемках марвеловского сериала «Соколиный глаз», которые на днях стартовали в Нью-Йорке , и поделились первыми снимками главных героев.

На фото видно исполнителя ведущей партии Джереми Реннера, который повторяет для малого экрана роль Клинта Бартона из «Мстителей», и Хейли Стайнфелд в супергеройском костюме фиолетового цвета. Как мы уже писали, ее героиня — Кейт Бишоп, девочка-подросток из богатой семьи, которая с детства учится стрелять из лука. Она хочет присоединиться к команде Мстителей, и Бартон, задумавший уйти на пенсию, берет ее в ученицы, чтобы передать свои опыт и навыки.

Известно, что Вера Фармига сыграет мать Кейт, а ирландский актер Фра Фи, известный по мюзиклу «Отверженные», предстанет в образе главного антагониста Клоуна. Также ранее сообщалось, что в сериале появится наемница Елена Белова в исполнении Флоренс Пью, с которой зритель должен был познакомиться благодаря фильму «Черная вдова», но помешала пандемия.

Также известно, что действие сериала развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Шоу выйдет на стриминге Disney+, но даты релиза пока нет.