Папарацци побывали на съемках марвеловского сериала «Соколиный глаз», которые на днях стартовали в
На фото видно исполнителя ведущей партии Джереми Реннера, который повторяет для малого экрана роль Клинта Бартона из «Мстителей», и Хейли Стайнфелд в супергеройском костюме фиолетового цвета. Как мы уже писали, ее героиня — Кейт Бишоп,
Известно, что Вера Фармига сыграет мать Кейт, а ирландский актер Фра Фи, известный по мюзиклу «Отверженные», предстанет в образе главного антагониста Клоуна. Также ранее сообщалось, что в сериале появится наемница Елена Белова в исполнении Флоренс Пью, с которой зритель должен был познакомиться благодаря фильму «Черная вдова», но помешала пандемия.
Также известно, что действие сериала развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Шоу выйдет на стриминге Disney+, но даты релиза пока нет.