Анастасия Лях .13 июля, 2020 12

Четвертый сезон психологического хоррор-сериала «Ганнибал», основанного на романах про маньяка-каннибала Ганнибала Лектера, кажется, действительно выйдет. Создатель проекта Брайан Фуллер поделился первыми подробностями.

По словам Фуллера, в новом сезоне главный антагонист (Мадс Миккельсен) проявит свою сексуальную ориентацию. И это не гетеросексуализм и не гомосексуализм. Шоураннер называет ориентацию Лектера пансексуальной, то есть свободной от деления людей по половому признаку. Ганнибала просто к кому-то влечет, и неважно, мужчина это или женщина. Так, его влечет то к Клариссе Старлинг, то к Уиллу Грэму.

«Для меня он — дьявол. А дьявол по природе своей пансексуален… Думаю, Уилл Грэм гетеросексуален, но этот момент можно пересмотреть… ведь сексуальная ориентация — понятие изменчивое», — объяснил Фуллер.

Отметим, что официально Netflix пока что не продлил сериал на четвертый сезон.