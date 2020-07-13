Четвертый сезон психологического
По словам Фуллера, в новом сезоне главный антагонист (Мадс Миккельсен) проявит свою сексуальную ориентацию. И это не гетеросексуализм и не гомосексуализм. Шоураннер называет ориентацию Лектера пансексуальной, то есть свободной от деления людей по половому признаку. Ганнибала просто к
«Для меня он — дьявол. А дьявол по природе своей пансексуален… Думаю, Уилл Грэм гетеросексуален, но этот момент можно пересмотреть… ведь сексуальная ориентация — понятие изменчивое», — объяснил Фуллер.
Отметим, что официально Netflix пока что не продлил сериал на четвертый сезон.