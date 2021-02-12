Анастасия Лях .12 февраля, 2021 12

Культовый комедийно-романтический боевик Джеймса Кэмерона, в котором сыграли Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис, обзаведется сериальным ремейком, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, полнометражный оригинал вышел в 1994 году. Он рассказывал о супружеской паре, в которой жена, обычная американская домохозяйка, внезапно узнает, что ее муж-компьютерщик в действительности работает шпионом и каждый день рискует жизнью, спасая мир. Супруга приходит благоверному на помощь в этой сложнейшей миссии.

Режиссером многосерийной телеверсии выступит МакДжи, известный по дилогии «Ангелы Чарли» и фильму «Терминатор: Да придет спаситель». Сроки производства не уточняются.