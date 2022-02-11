Представлены постер и дата выхода сериала «Оби-Ван Кеноби»
Анастасия Лях
.11 февраля, 2022
09
На фото: Юэн МакГрегор в образе Оби-Вана Кеноби
На официальной Твиттер-странице стриминга Disney+ появился первый постер предстоящего сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором.
И заодно стало известно, когда точно стартует шоу. Слухи о майском релизе подтвердились: премьера состоится 25 мая.
На постере изображена пустынная планета Татуин. Вдалеке среди песчаных дюн одиноко шагает мастер-джедайОби-Ван.
Ранее, напомним, стало известно, что действие сериала развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов», когда Оби-Вану пришлось сражаться с собственным учеником Энакином, которого таки поглотила темная сторона, и он превратился в Дарта Вейдера. Наступили темные времена, джедаи оказались вне закона, и Кеноби был сослан в изгнание на Татуин. Там он начинает опекать и учить джедайскому ремеслу маленького сына Энакина, Люка Скайуокера.
Дарта Вейдера/ Энакина вновь сыграет Хейден Кристенсен, исполнявший эту роль в трилогии приквелов. Также в сериале заняты Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани, Индира Варма, Сон Кан и другие.