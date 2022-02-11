Представлены постер и дата выхода сериала «Оби-Ван Кеноби»

Анастасия Лях .11 февраля, 2022 9

На официальной Твиттер-странице стриминга Disney+ появился первый постер предстоящего сериала « Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором.

И заодно стало известно, когда точно стартует шоу. Слухи о майском релизе подтвердились: премьера состоится 25 мая.

На постере изображена пустынная планета Татуин. Вдалеке среди песчаных дюн одиноко шагает мастер-джедай Оби-Ван .

Ранее, напомним, стало известно, что действие сериала развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов», когда Оби-Вану пришлось сражаться с собственным учеником Энакином, которого таки поглотила темная сторона, и он превратился в Дарта Вейдера. Наступили темные времена, джедаи оказались вне закона, и Кеноби был сослан в изгнание на Татуин. Там он начинает опекать и учить джедайскому ремеслу маленького сына Энакина, Люка Скайуокера.

Дарта Вейдера/ Энакина вновь сыграет Хейден Кристенсен, исполнявший эту роль в трилогии приквелов. Также в сериале заняты Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани, Индира Варма, Сон Кан и другие.