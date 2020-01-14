Премьера тизера: звезда «Игры престолов» в спин-оффе «Страшных сказок»
Анастасия Лях
.14 января, 2020
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На фото: Натали Дормер в сериале "Страшные сказки: Город ангелов"
Канал Showtime опубликовал первый тизер сериала «Страшные сказки: Город ангелов», который является спин-оффом взрослого фэнтезийного шоу с Евой Грин.
Напомним, «Страшные сказки» (они же «Грошовые ужасы», они же «Бульварные ужасы»), в которых помимо Грин главные роли исполнили Джош Хартнетт и Тимоти Далтон, завершились в 2016 году после третьего сезона.
В спин-оффе, вдохновленном мексиканским фольклором, действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1938 года. По сюжету двое детективов расследуют загадочное зверское убийство, но в итоге должны будут столкнуться со сверхъестественными силами.
В сериале заняты Натали Дормер, Нейтон Лейн и Дэниэл Зоватто. Релиз намечен на 26 апреля.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую