Анастасия Лях .14 января, 2020 15

На фото: Натали Дормер в сериале "Страшные сказки: Город ангелов"

Канал Showtime опубликовал первый тизер сериала «Страшные сказки: Город ангелов», который является спин-оффом взрослого фэнтезийного шоу с Евой Грин.

Напомним, «Страшные сказки» (они же «Грошовые ужасы», они же «Бульварные ужасы»), в которых помимо Грин главные роли исполнили Джош Хартнетт и Тимоти Далтон, завершились в 2016 году после третьего сезона.

В спин-оффе , вдохновленном мексиканским фольклором, действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1938 года. По сюжету двое детективов расследуют загадочное зверское убийство, но в итоге должны будут столкнуться со сверхъестественными силами.

В сериале заняты Натали Дормер, Нейтон Лейн и Дэниэл Зоватто. Релиз намечен на 26 апреля.