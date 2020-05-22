Анастасия Лях .22 мая, 2020 11

В Сети появился первый трейлер второго сезона костюмного детективного сериала «Алиенист» с участием Люка Эванса, Дакоты Фаннинг и Даниэля Брюля.

Продолжение шоу выйдет под названием «Ангел тьмы». Актеры вернутся к своим ролям: Брюль к образу психиатра Крайцлера, Эванс к образу газетного иллюстратора Мура, а Фаннинг к образу первой женщины, служащей в нью-йоркской полиции, Сары Говард.

Во втором сезоне троица отправится на поиски пропавшего ребенка испанского консула. Расследование приведет героев к изобличению масштабной коррупции в чиновничьих верхах города.

Старт «Ангела тьмы» запланирован на 26 июля текущего года.