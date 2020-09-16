Анастасия Лях .16 сентября, 2020 7

В Сети появился первый трейлер второго сезона диснеевского сериала «Мандалорец», основанного на вселенной «Звездных войн».

Напомним, «Мандалорец» — это космический вестерн, действие которого разворачивается после падения Империи, но до установления Верховного порядка, то есть в промежутке между шестым и седьмым эпизодами основной саги. Главный герой — одинокий и очень суровый воин-наемник с планеты Мандалор, который никому не показывает лица и никогда не нарушает договоренностей, но однажды неожиданно проникается отцовской заботой к младенцу, в котором заключена великая Сила и которого намеревается уничтожить Империя, вернее то, что от нее осталось.

Во втором сезоне вернутся персонажи Педро Паскаля, Джины Карано и, конечно же, малыш Йода. К ним присоединится Розарио Доусон. Премьера состоится 30 октября на потоковом сервисе Disney+.