В Сети появился первый трейлер второго сезона диснеевского сериала «Мандалорец», основанного на вселенной «Звездных войн».
Напомним, «Мандалорец» — это космический вестерн, действие которого разворачивается после падения Империи, но до установления Верховного порядка, то есть в промежутке между шестым и седьмым эпизодами основной саги. Главный герой — одинокий и очень суровый
Во втором сезоне вернутся персонажи Педро Паскаля, Джины Карано и, конечно же, малыш Йода. К ним присоединится Розарио Доусон. Премьера состоится 30 октября на потоковом сервисе Disney+.