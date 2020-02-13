Анастасия Лях .13 февраля, 2020 4

Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».

Напомним, шоу является экранизацией одноименного романа Ричарда Моргана. Действие разворачивается в далеком будущем, где люди научились хранить свои «души» на электронных носителях вроде флешки, а телесные оболочки можно менять как перчатки, только удовольствие это не из дешевых.

Как мы уже писали, во втором сезоне главную роль, роль наемника Такеши Ковача, исполнил звезда «Мстителей» Энтони Маки, который заменил Юэля Киннамана.

Все серии второго сезона будут выложены на Netflix 27 февраля.