Канал FX выпустил первый трейлер, а также обнародовал дату выхода четвертого сезона криминального
Шоу под руководством все того же Ноа Хоули вернется на телеэкраны 19 апреля. Напомним, что актеры и персонажи не перекочевывают в этом проекте из сезона в сезон, и даже время действия не совпадает, а может иметь разрыв в десятилетия. Неизменными остаются только чернокомедийная тональность и стилистика в духе братьев Коэнов.
В четвертом сезоне роли исполнили Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Джесси Бакли, Тимоти Олифант.
Сюжет развернется в
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую