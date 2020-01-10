Канал FX выпустил первый трейлер, а также обнародовал дату выхода четвертого сезона криминального сериала-антологии «Фарго».

Шоу под руководством все того же Ноа Хоули вернется на телеэкраны 19 апреля. Напомним, что актеры и персонажи не перекочевывают в этом проекте из сезона в сезон, и даже время действия не совпадает, а может иметь разрыв в десятилетия. Неизменными остаются только чернокомедийная тональность и стилистика в духе братьев Коэнов.

В четвертом сезоне роли исполнили Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Джесси Бакли, Тимоти Олифант.

Сюжет развернется в 1950-х годах в Канзас-Сити, где враждуют две криминальные группировки: афроамериканская и итальянская. После продолжительной конфронтации и взаимной резни мафии наконец заключают мир и в знак соглашения главы банд обмениваются своими младшими сыновьями.