Премьера трейлера: новый сериал HBO «Беги»

Американский кабельный канал HBO поделился полноценным трейлером нового телешоу «Беги» в жанре комедийного триллера.
Главные герои проекта — бывшие возлюбленные Билли (Донал Глисон) и Руби (Мерритт Уивер из прошлогоднего обласканного критиками сериала «Невероятное»), которые встречались еще в колледже и тогда же пообещали друг другу, что если годы спустя, когда каждый будет жить своей жизнью,
И вот спустя семнадцать лет после колледжа Билли и Руби воссоединяются, чтобы пуститься в бега. Но только они не вполне открыты друг другу и
Продюсирует проект британская сценаристка Фиби