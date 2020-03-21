Премьера трейлера: новый сериал HBO «Беги»

Анастасия Лях .21 марта, 2020 4

Американский кабельный канал HBO поделился полноценным трейлером нового телешоу «Беги» в жанре комедийного триллера.

Главные герои проекта — бывшие возлюбленные Билли (Донал Глисон) и Руби (Мерритт Уивер из прошлогоднего обласканного критиками сериала «Невероятное»), которые встречались еще в колледже и тогда же пообещали друг другу, что если годы спустя, когда каждый будет жить своей жизнью, кому-то из них понадобится все бросить и сбежать, они сделают это вместе. Они также условились, что инициатор должен будет отправить второму сообщение с одним-единственным словом — «беги».

И вот спустя семнадцать лет после колледжа Билли и Руби воссоединяются, чтобы пуститься в бега. Но только они не вполне открыты друг другу и кое-что утаивают.