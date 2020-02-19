Анастасия Лях .19 февраля, 2020 6

На фото: Кадр из сериала "Удивительные истории" 2020

Потоковый сервис Apple TV+ выложил первый трейлер предстоящего перезапуска популярного телесериала-антологии 1980-х «Удивительные истории», создателем которого был Стивен Спилберг.

Что касается новой версии, Спилберг значится ее исполнительным продюсером. Напомним, это проект в жанре сай-фай , где каждая серия является отдельной новеллой. Оригинал выходил в эфир с 1985 по 1987 годы на канале NBC.

В ребуте снялись такие актеры, как Керри Бише, Эдвард Бернс, Джош Холлоуэй, Роберт Форстер. Релиз запланирован на 6 марта.