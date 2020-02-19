Премьера трейлера: ремейк сериала «Удивительные истории» от Спилберга
Анастасия Лях
.19 февраля, 2020
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На фото: Кадр из сериала "Удивительные истории" 2020
Потоковый сервис Apple TV+ выложил первый трейлер предстоящего перезапуска популярного телесериала-антологии1980-х «Удивительные истории», создателем которого был Стивен Спилберг.
Что касается новой версии, Спилберг значится ее исполнительным продюсером. Напомним, это проект в жанре сай-фай, где каждая серия является отдельной новеллой. Оригинал выходил в эфир с 1985 по 1987 годы на канале NBC.
В ребуте снялись такие актеры, как Керри Бише, Эдвард Бернс, Джош Холлоуэй, Роберт Форстер. Релиз запланирован на 6 марта.