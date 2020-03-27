Анастасия Лях .27 марта, 2020 13

На фото: Промо к сериалу "Защищая Джейкоба"

В Сети появился первый трейлер драматического детективно-процессуального мини-сериала «Защищая Джейкоба».

Сюжет, напомним, основывается на одноименном романе Уильяма Ландэя. Действие разворачивается в Массачусетсе, где происходит жестокое убийство школьника. Единственным подозреваемым является одноклассник убитого мальчика Джейкоб, чей отец работает помощником прокурора. Любящий родитель, естественно, отказывается верить в причастность сына и пытается доказать его невиновность.

Отца подозреваемого сыграл Крис Эванс, мать — Мишель Докери из «Аббатства Даунтон», а самого Джейкоба — Джейден Мартелл из экранизации хоррора Стивена Кинга «Оно».

В режиссерском кресле находится Мортен Тильдум («Игра в имитацию»). Шоу стартует 24 апреля на потоковом сервисе Apple TV+.