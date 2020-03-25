Анастасия Лях .25 марта, 2020 6

В Сети появился трейлер нового сериала «Выжить», главную роль в котором исполнила Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов» и роли Джин Грей в «Людях Икс».

Сюжет шоу основан на одноименном романе Алекса Морела. После авиакатастрофы Джейн и Пол оказываются единственными выжившими. Их самолет упал в заснеженных горах, и героям приходится выживать в условиях холода, голода, страха, одиночества и вдобавок справляться с личными проблемами.

Сериал стартует на потоковом сервисе Quibi 6 апреля.