Анастасия Лях .28 июля, 2020 7

Потоковый сервис Netflix официально запустил в разработку предысторию фэнтезийного сериала «Ведьмак», который стартовал в декабре прошлого года.

Шоу-приквел получило название «The Witcher: Blood Origin» («Ведьмак: Кровавое начало»), пишет Deadline. Также подтвердилась информация о том, что сюжет развернется вокруг магического катаклизма под названием Сопряжение сфер, который произошел за полторы тысячи лет до событий «Ведьмака» и рождения Геральта из Ривии.

Сопряжение затронуло множество миров, смешало их границы, сделало их на короткое время легко преодолимыми. Благодаря этому на Континенте появились люди, и расы существ, не принадлежавших этому миру, оказались заперты в нем. Так, например, у гравейров, гулей и вампиров не оказалось собственной экологической ниши. Они — реликты периода Сопряжения сфер. Их распространение привело к появлению профессиональных охотников на них — мутантов-ведьмаков .

Пока что заказаны шесть эпизодов, шоураннером которых выступит создательница «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик.