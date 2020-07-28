Потоковый сервис Netflix официально запустил в разработку предысторию фэнтезийного сериала «Ведьмак», который стартовал в декабре прошлого года.
Сопряжение затронуло множество миров, смешало их границы, сделало их на короткое время легко преодолимыми. Благодаря этому на Континенте появились люди, и расы существ, не принадлежавших этому миру, оказались заперты в нем. Так, например, у гравейров, гулей и вампиров не оказалось собственной экологической ниши. Они — реликты периода Сопряжения сфер. Их распространение привело к появлению профессиональных охотников на них —
Пока что заказаны шесть эпизодов, шоураннером которых выступит создательница «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик.