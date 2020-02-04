Анастасия Лях .4 февраля, 2020 9

Недавно мы писали, что потоковый сервис Netflix запускает в производство анимационный сериал, основанный на вселенной «Ведьмака». И называться он будет «Ночной кошмар Волка».

Теперь стало известно, что шоу будет предысторией и расскажет о приключениях Весемира, ведьмака, который впоследствии станет наставником Геральта из Ривии и передаст тому свои знания и умения.

Напомним, сериал «Ведьмак», основанный на фэнтезийном литературном цикле польского писателя Анджея Сапковского, вышел на Netflix в декабре прошлого года. Главную роль исполнил Генри Кавилл. Шоу получило прохладный прием от критиков, но еще до выхода рецензий было продлено на второй сезон.