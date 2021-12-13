Анастасия Лях .13 декабря, 2021 4

На фото: Кадр из сериала "И просто так"

Сериал «И просто так», ставший продолжением культового «Секса в большом городе», установил рекорд на стриминге HBO Max, сообщает Deadline.

Вышедшие два эпизода нового шоу стали самыми просматриваемыми за всю историю стриминга. Точное количество просмотров HBO Max не обнародовал, но сериал поспособствовал росту количества подписчиков сервиса, число которых теперь превышает 45 миллионов, и возобновлению интереса к оригинальному проекту, просмотры которого (имеются в виду все шесть сезонов) выросли на 59%.

При этом критики высказались о продолжении преимущественно негативно, отметив, что сериалу не хватило не только отсутствующей в сюжете Саманты, но и энергетики, которую излучал оригинал.