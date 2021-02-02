Анастасия Лях .2 февраля, 2021 13

Сара Джессика Паркер пообщалась с журналом Vanity Fair и рассказала о сюжете нового мини-сериала , который станет продолжением «Секса в большом городе».

Ранее сообщалось, что героини столкнутся с проблемами пятидесятилетних женщин и некоторым кризисом по поводу возраста и личностных достижений. По словам Паркер, мы увидим Кэрри, Шарлотту и Миранду в современную эпоху коронавирусной пандемии и узнаем, как изменилось их семейное и профессиональное положение, как они приспособились к эре соцсетей и к изменившейся Америке Трампа.

Напомним, что актриса Ким Кэттролл сниматься в сиквеле отказалась, поэтому Саманты в сюжете не будет. Будут две новые героини: темнокожая и азиатка. Но, по словам Паркер, четвертым ключевым персонажем выступит сам Нью-Йорк .

Даты релиза у нового шоу, которое выйдет на стриминге HBO Max, пока нет.